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Москва против подписи Зеленского под меморандумом — названа причина

Правда ТВ

Владимир Зеленский не может быть подписантом мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

Он напомнил: у Зеленского, по мнению Москвы, нет необходимого правового статуса. Это будет учитываться при подготовке любых документов о прекращении конфликта.

Мирошник прокомментировал слова главы правового департамента МИД России Максима Мусихина. Тот также указывал на юридические сложности, связанные с участием Зеленского в переговорах.

Москва подчёркивает: игнорировать такие моменты в мирном процессе не собирается.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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