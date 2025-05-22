Москва против подписи Зеленского под меморандумом — названа причина

Владимир Зеленский не может быть подписантом мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

Он напомнил: у Зеленского, по мнению Москвы, нет необходимого правового статуса. Это будет учитываться при подготовке любых документов о прекращении конфликта.

Мирошник прокомментировал слова главы правового департамента МИД России Максима Мусихина. Тот также указывал на юридические сложности, связанные с участием Зеленского в переговорах.

Москва подчёркивает: игнорировать такие моменты в мирном процессе не собирается.

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