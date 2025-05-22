Патриотизм, семья, долг — новая конституционная база: что предложил глава СК

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил прописать в Конституции традиционные ценности. Об этом он заявил на юрфоруме в Петербурге.

По его словам, национальная идея России должна строиться на таких понятиях, как жизнь, достоинство, свобода, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и крепкая семья.

Он подчеркнул: сегодня в стране есть идеологические угрозы. Деструктивные течения и запрещённые организации пытаются вовлечь молодёжь в экстремизм и криминал.

Правоохранители этому противостоят. А ценности, по мнению Бастрыкина, нужно не просто провозглашать — их надо закрепить в Конституции.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия будет барьером против идеологий, подобных нацизму, и продолжит защищать традиционные ориентиры.

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