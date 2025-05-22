США против жёсткой формулировки мира: Трамп не принял условия ЕС

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент США Дональд Трамп не поддержал предложение лидеров Евросоюза о "безусловном" прекращении огня на переговорах по Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Во время телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп заявил, что ему не нравится слово "безусловный". Он подчеркнул, что никогда не использует этот термин. После его возражения европейцы отказались от этой формулировки.

Ранее Bloomberg писало, что Трамп выразил уверенность в победе России и даже повторил некоторые тезисы Кремля.

19 мая Трамп провёл двухчасовой разговор с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили возможность перемирия и мирного соглашения. Путин заявил, что оно возможно — но только на условиях компромисса.

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