Шоу-бизнес не помеха: почему Алсу после развода сохраняет внутреннюю гармонию

41-летняя Алсу откровенно ответила на волну критики, последовавшую после её развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

Певица призналась, что предпочитает "выбрасывать" из жизни всё негативное: "Я всем прощаю, даже если за спиной говорят гадости. Окружаю себя только светлыми эмоциями".

Несмотря на слухи и осуждение в соцсетях, Алсу называет себя добрым человеком.

"Я никому не желаю зла. В шоу-бизнесе всегда найдутся те, кто сплетничает, но это не моя история", — призналась она в разговоре с kp.ru.

Она подчеркнула, что фокус её жизни сейчас — позитив и внутренняя гармония.

После 18 лет брака Алсу и Абрамов официально завершили отношения в 2024 году. Несмотря на личные перемены, певица продолжает творческую карьеру.

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