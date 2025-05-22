Разбитое сердце и горький опыт: почему бывшая возлюбленная Вани Дмитриенко боится за Анну Пересильд

Экс-возлюбленная Вани Дмитриенко, блогерша Саша Айс, эмоционально отреагировала на появившиеся в Сети видео, запечатлевшие нежные объятия и поцелуи артиста с 16-летней Анной Пересильд.
Разрыв с Дмитриенко, по словам Саши, стал для неё очень тяжёлым испытанием, оставив глубокое разочарование и чувство шока.
"Никому не пожелаю пережить то, что пережила я. Просто не привыкла показывать свои слабые стороны", — высказалась знаменитость.
В своём обращении в соцсетях Айс выразила надежду на то, что Ваня не причинит боль Анне, предостерегая её от возможного предательства и разбитого сердца.
Саша отметила, что Ваня мастерски создаёт романтический образ, но за ним может скрываться неискренность.
Слухи о романе Вани и Анны появились после совместной работы над клипом "Цветаева". При этом сама Пересильд отказывается говорить о личной жизни после разрыва с Ярославом Могильниковым.
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