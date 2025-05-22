Лук за 72 рубля: что случилось с борщевым набором?

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Лук и капуста резко подорожали. По данным Росстата, на 12 мая лук стоил в среднем 72 рубля за килограмм. Это на 87% больше, чем год назад. Капуста — 75 рублей за кило, плюс 57%.

Причина — плохой урожай в 2024 году. Сбор капусты снизился на 5,6%, лука — на 0,7%. Качество тоже упало. Особенно пострадала Волгоградская область — важный регион для этих овощей.

В других продуктах "борщевого набора" таких скачков нет. Свекла — плюс 12%, помидоры — плюс 1%. А морковь даже подешевела.

В Минсельхозе говорят, что ситуация может улучшиться. Выросли посевные площади и мощности овощехранилищ. А в июле начнётся сбор нового урожая.

Импорт из Узбекистана, Ирана, Казахстана и Китая тоже поможет сдержать рост цен.

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