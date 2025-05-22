Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Александр Гудков между двух берегов: любовь к Латвии и вонючая ностальгия по России

0:51
Правда ТВ

Комик Александр Гудков, вернувшийся в Россию в 2024 году после длительного отсутствия, вновь покинул страну.

Сначала он отправился в Ереван, а затем дал интервью латышским СМИ, где признался в любви к Латвии.

"Это место природной силы, самый экологичный пауэрбанк", — заявил артист, восхищаясь красотой Прибалтики.

Однако ностальгия по России не даёт Гудкову покоя. В беседе с журналистами он откровенно поделился: "Вонючая ностальгия меня достала, и я всех достал ею. Слишком много помню хорошего, среднего и чуть ниже среднего".

Эти слова, опубликованные Telegram-каналом "Хуже и не скажешь", быстро разошлись по Сети. При этом Гудков не пояснил, планирует ли окончательно осесть за границей или вернуться.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.