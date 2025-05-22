Александр Гудков между двух берегов: любовь к Латвии и вонючая ностальгия по России

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Комик Александр Гудков, вернувшийся в Россию в 2024 году после длительного отсутствия, вновь покинул страну.

Сначала он отправился в Ереван, а затем дал интервью латышским СМИ, где признался в любви к Латвии.

"Это место природной силы, самый экологичный пауэрбанк", — заявил артист, восхищаясь красотой Прибалтики.

Однако ностальгия по России не даёт Гудкову покоя. В беседе с журналистами он откровенно поделился: "Вонючая ностальгия меня достала, и я всех достал ею. Слишком много помню хорошего, среднего и чуть ниже среднего".

Эти слова, опубликованные Telegram-каналом "Хуже и не скажешь", быстро разошлись по Сети. При этом Гудков не пояснил, планирует ли окончательно осесть за границей или вернуться.

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