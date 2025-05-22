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Еврейская душа без еврейских генов: признание Чулпан Хаматовой после ДНК-теста

Правда ТВ

Чулпан Хаматова, актриса, покинувшая Россию после начала специальной военной операции, поделилась неожиданными результатами ДНК-теста в YouTube-шоу "Ради чего".

Актриса призналась, что всегда ощущала себя еврейкой, глубоко сопереживая еврейскому народу и многократно воплощая еврейские образы на сцене.

Однако, генетический анализ показал отсутствие еврейских корней (0%). Хаматова выразила удивление и некоторое разочарование от полученных результатов, подчеркнув, что глубина её эмоциональной связи с еврейской культурой и историей не объясняется генетикой.

"Я надеялась, верила. Когда делала тест, мне казалось, что должно быть", — отметила она.

Чулпан Хаматова недавно призналась, что если бы не трое детей, то она бы скорее всего вернулась в Москву, так как испытывает тоску. Известно, что артистка испытывает трудности с работой в Латвии.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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