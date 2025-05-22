Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Крепкий рубль — лучший союзник ЦБ: как это поможет снизить ставку

0:51
Правда ТВ

Крепкий рубль — лучший вариант для Центробанка. Об этом заявил РИА Новости эксперт Владимир Брагин из "Альфа капитала".

Он считает: если рубль останется сильным, ЦБ сможет снизить ключевую ставку. Это снизит инфляцию и поможет избежать рецессии.

Выход данных по инфляции за май может ускорить решение. Если экономика продолжит остывать, регулятору придётся действовать быстрее.

По словам Брагина, слабый рубль приведёт к потере доверия инвесторов, росту инфляции и усилению рецессии. А крепкий рубль — главный инструмент ЦБ с 2014 года.

Он помогает снижать цены на импорт и сдерживает рост цен внутри страны. Ослабление рубля, наоборот, сведёт на нет все усилия по борьбе с инфляцией.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.