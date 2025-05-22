Крепкий рубль — лучший союзник ЦБ: как это поможет снизить ставку

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Крепкий рубль — лучший вариант для Центробанка. Об этом заявил РИА Новости эксперт Владимир Брагин из "Альфа капитала".

Он считает: если рубль останется сильным, ЦБ сможет снизить ключевую ставку. Это снизит инфляцию и поможет избежать рецессии.

Выход данных по инфляции за май может ускорить решение. Если экономика продолжит остывать, регулятору придётся действовать быстрее.

По словам Брагина, слабый рубль приведёт к потере доверия инвесторов, росту инфляции и усилению рецессии. А крепкий рубль — главный инструмент ЦБ с 2014 года.

Он помогает снижать цены на импорт и сдерживает рост цен внутри страны. Ослабление рубля, наоборот, сведёт на нет все усилия по борьбе с инфляцией.

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