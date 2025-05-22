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Александр Ревва официально стал гражданином России: документы подтвердили смену статуса уроженца Донецка

1:00
Правда ТВ

Александр Ревва, популярный комик и актёр, официально приобрёл гражданство России.

Согласно данным РИА Новости, подтверждающие документы были оформлены в мае 2025 года. Ревва, родившийся в Донецке, ранее не имел российского паспорта, несмотря на многолетнюю карьеру в РФ: участие в шоу, съёмки в кино и театральные проекты.

В начале мая 2025 года артист указал гражданство РФ в юридических документах, что стало первым косвенным подтверждением смены статуса. Однако сам Ревва публично не прокомментировал ситуацию — ни опровержений, ни заявлений от него не поступало.

После начала СВО Александр Ревва пропал с экранов, поклонники заподозрили, что артист эмигрировал в Испанию. Однако спустя некоторое время юморист снова вернулся на сцену и опроверг появившиеся слухи.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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