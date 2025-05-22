Ватикан готовится принять Россию и Украину — когда возможен новый раунд переговоров

1:24 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане уже в середине июня. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников.

США готовят свою делегацию: на встречу отправятся Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио. Президент Трамп уже обсуждал формат переговоров с европейскими лидерами. В разговоре участвовали Зеленский, Макрон, Мелони, Мерц и фон дер Ляйен.

Сначала европейцы предлагали добиваться "безусловного" прекращения огня. Но Трампу это слово не понравилось — и формулировку смягчили.

Папа римский Лев XIV подтвердил готовность Ватикана принять встречу. По словам Марко Рубио, место выбрано не как посредник, а как нейтральная площадка, где обе стороны чувствуют себя комфортно.

Переговоры в Ватикане могут продолжить обсуждение, начатое в Стамбуле 16 мая. Тогда Москва и Киев впервые за три года провели прямые переговоры. Обсуждали прекращение огня и обмен пленными — по тысяче с каждой стороны.

США пока не присоединились к новым санкциям, но могут это сделать, если Россия откажется от диалога. Кремль считает ограничения незаконными и не считает, что они повлияют на переговоры.

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