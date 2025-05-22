Без самолётов — без субсидий: как авиастроение теряет поддержку

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Госпрограмму "Производство самолётов и вертолётов" урежут на четверть. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заключение думского комитета.

Из бюджета вычтут 22,4 миллиарда рублей. Основные потери — у программ "Научно-технологическое развитие" и "Развитие авиационной промышленности".

Главным образом сократят субсидии лизинговым компаниям и компенсации авиаперевозчикам. Причина проста — поставки новых самолётов задерживаются. А значит, и нужды в субсидиях нет.

В комитете признают: это может снова сдвинуть сроки развития отрасли. Центробанк тоже мешает — высокая ставка тормозит долгосрочные проекты.

В "Ростехе" и ГТЛК уверяют — их планы не изменятся. Но эксперты предупреждают: сокращения точно не ускорят программы. Особенно в условиях незавершённых опытно-конструкторских работ.

Тем временем убытки ОАК, которая выпускает SJ-100, МС-21 и Ту-214, выросли в три с лишним раза за первый квартал.

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