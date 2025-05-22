Украина предлагает новый шаг к урегулированию конфликта. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак написал в Telegram: сначала должен состояться обмен пленными.
Киев предлагает формат "1000 на 1000". Следующим шагом Ермак назвал определение места для следующей встречи с представителями России.
Он добавил, что Украина будет настаивать на усилении санкций против Москвы — якобы за саботаж мирных инициатив.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным предложил включить в меморандум пункты, с которыми Киев сможет согласиться. Не просто компромисс, а рабочие условия для начала диалога.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.