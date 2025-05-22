Авария на глазах у Ким Чен Ына: эсминец КНДР рухнул при спуске на воду

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Северной Корее произошла авария при спуске нового эсминца на воду. Всё случилось 21 мая в порту Чхонджина — прямо на глазах у Ким Чен Ына.

Судно упало на бок. По данным ЦТАК, причина — ошибка при управлении тележкой. Спуск был не параллельным, и это привело к аварии. В Южной Корее подтвердили: эсминец находится в воде, но лежит набок.

Ким Чен Ын назвал случившееся серьёзной аварией и преступлением. Он потребовал восстановить корабль до июньского пленума ЦК партии. И пообещал наказать виновных.

В Сеуле считают: публикация об аварии направлена на укрепление дисциплины в системе. Возможно, будут показательные наказания.

Агентство Newsis уточнило — судно не получило критических повреждений. Его планируют восстановить в кратчайшие сроки.

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