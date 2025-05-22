В магазинах алкоголь не покупают, но на душу населения потребление растет — парадокс объяснили

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Продажи алкоголя в России продолжают падать. В апреле — минус 12% по сравнению с прошлым годом. Это около 15,7 миллиона декалитров.

Особенно снизились продажи водки и коньяка. Минус 3,7% и 9% соответственно — данные Росалкогольтабакконтроля. С начала года спад чуть замедлился, но всё равно остаётся заметным.

Причина — повышение акцизов с 1 января. Спирт подорожал на 15%. Люди почувствовали это в ценах. И начали покупать меньше.

Но есть и парадокс. По данным Минздрава, в марте потребление алкоголя на душу населения выросло. На 2,4%. Это 8,41 литра на человека.

То есть пьют вроде бы больше, но покупают меньше. Возможно, уходят в нелегальный сегмент или делают запасы.

А вот поддержку новой антиалкогольной кампании выразили только 53% россиян. Это исторический минимум, по данным ВЦИОМ.

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