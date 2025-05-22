Вопреки слухам о баснословных гонорарах: Сергей Пиоро раскрыл, как на самом деле живут актёры

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сергей Пиоро, известный по ролям в сериалах "След" и "Универ", разрушил мифы о богатой жизни актёров.

Он признался, что хотя может позволить себе траты в 20 тысяч рублей за один поход в магазин, мечта о собственном доме под Москвой пока недостижима: "Земля стоит бешеных денег, как и строительство".

Актёр, совмещающий съёмки с театральными подмостками, рассказал о принципах экономии: часть работ по дому выполняет сам, чтобы сберечь бюджет и показать сыну цену труда.

"Пусть видит, что руки у папы растут из нужного места", — с улыбкой добавил Пиоро в интервью "Леди.Mail".

Поклонники удивились откровенности звезды: многие считали, что популярность в таких рейтинговых проектах гарантирует безбедную жизнь.

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