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В России предложили пересмотреть понятие жизни в Конституции — всё ради борьбы с абортами

1:01
Правда ТВ

РПЦ предлагает изменить Конституцию. Игумения Ксения из Московской патриархии выступила на юрфоруме в Петербурге. Она считает, что слово "жизнь" в основном законе трактуется неправильно.

Сейчас Конституция считает жизнью период с рождения. А в официальном словаре — это время с зачатия. В этом, по мнению Ксении, кроется важное расхождение. И его нужно устранить.

Игумения считает, что если государство защищает традиционные ценности, а президент подписал указ по сохранению этих ценностей, то и в законах должна быть ясность.

Всё это, говорит она, связано с борьбой против абортов.

Депутаты тоже не против перемен. Пётр Толстой напомнил — с последней правки Конституции прошло пять лет. Ярослав Нилов тоже говорит о запросе на изменения. Но в Кремле уточнили: тема изменений в Конституцию сейчас не обсуждается.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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