В России предложили пересмотреть понятие жизни в Конституции — всё ради борьбы с абортами

РПЦ предлагает изменить Конституцию. Игумения Ксения из Московской патриархии выступила на юрфоруме в Петербурге. Она считает, что слово "жизнь" в основном законе трактуется неправильно.
Сейчас Конституция считает жизнью период с рождения. А в официальном словаре — это время с зачатия. В этом, по мнению Ксении, кроется важное расхождение. И его нужно устранить.
Игумения считает, что если государство защищает традиционные ценности, а президент подписал указ по сохранению этих ценностей, то и в законах должна быть ясность.
Всё это, говорит она, связано с борьбой против абортов.
Депутаты тоже не против перемен. Пётр Толстой напомнил — с последней правки Конституции прошло пять лет. Ярослав Нилов тоже говорит о запросе на изменения. Но в Кремле уточнили: тема изменений в Конституцию сейчас не обсуждается.
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