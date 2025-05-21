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Без масок и ретуши: депутатам не нравятся отредактированные фото на сайтах знакомств

Правда ТВ

В Госдуме предложили запретить фотошоп и фильтры в приложениях для знакомств.

Инициатива принадлежит депутатам ЛДПР. По их мнению, россияне всё чаще сталкиваются с обманом — фотографии в анкетах не имеют ничего общего с реальностью.

Предлагается, чтобы фото загружались прямо через приложение, без возможности редактирования. Либо чтобы снимки автоматически проверялись нейросетью на наличие обработки.

Если платформы не захотят внедрять такую систему — их предлагают штрафовать.

"Мы живём в эпоху, когда цифровые технологии позволяют буквально перерисовать человека: стереть возраст, изменить черты лица, создать образ, который не имеет ничего общего с реальностью. И когда такие "маски" становятся нормой, страдают самые уязвимые", — заявил куратор молодёжной организации ЛДПР Дмитрий Шатунов.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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