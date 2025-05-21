ОСАГО останется прежним: комитет ГД не поддержал рост лимитов

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Госдуме не поддержали законопроект об увеличении выплат по ОСАГО.

Комитет по финансовому рынку рекомендовал отклонить инициативу ещё в первом чтении. Предложение поступило от депутатов ЛДПР и сенатора Елены Афанасьевой. Они хотели поднять лимит выплат за вред здоровью с 500 до 650 тысяч рублей, а за ущерб имуществу — с 400 до 520 тысяч.

Однако правительство и Центробанк выступили против. По мнению ЦБ, такие изменения требуют увеличения страховых тарифов — примерно на 10%. Но в проекте прямо указано: ставки повышать нельзя. Это, как считают в кабмине, создаёт риски для страховщиков и доступности ОСАГО.

В итоге комитет рекомендовал отклонить инициативу. Выплаты по ОСАГО пока останутся на прежнем уровне.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.