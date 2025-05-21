Сумская область стала поводом для шутки Путина — и разговоров о Хинштейне

0:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент Владимир Путин пошутил о назначении Александра Хинштейна врио главы Курской области.

На встрече с чиновниками он отметил: "Хочет всё побольше". Эта фраза прозвучала в ответ на ремарку одного из курских чиновников о возможном вхождении Сумской области в состав России

Путин также добавил: "Одно могу точно сказать — деньги выбивает", — имея в виду умение Хинштейна получать финансирование из федерального бюджета.

Александр Хинштейн возглавил Курскую область в декабре 2024 года после отставки Алексея Смирнова. Позже Смирнова арестовали — его подозревают в хищении миллиарда рублей при строительстве оборонительных объектов.

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