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Доллар рвётся к 100: россиянам советуют срочно скупать валюту и туры за границу

1:05
Правда ТВ

Курс рубля может резко пойти вниз уже в ближайшее время — но, по мнению экономиста Александра Разуваева, этот процесс будет контролируемым.

В беседе с НСН он назвал текущий курс рубля неприемлемым для экономики. Укрепление нацвалюты снижает экспортные доходы. Аномальным Разуваев считает курс в 80 рублей за доллар — и уверен, что летом мы увидим "сотку". Возможно, даже немного выше.

Центробанк, по его словам, готовится к новому циклу — ставку начнут снижать уже на ближайшем заседании. К концу года она может достичь 16%, а к лету 2025-го — 12%.

Ослабление рубля будет частично компенсировано валютной выручкой от дивидендов экспортеров — таких как "Газпром" и "Роснефть". Это поможет стабилизировать курс.

Разуваев советует россиянам не откладывать покупку валюты и импортных товаров. Особенно заграничных туров — они могут вскоре подорожать.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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