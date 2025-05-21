Доллар рвётся к 100: россиянам советуют срочно скупать валюту и туры за границу

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Курс рубля может резко пойти вниз уже в ближайшее время — но, по мнению экономиста Александра Разуваева, этот процесс будет контролируемым.

В беседе с НСН он назвал текущий курс рубля неприемлемым для экономики. Укрепление нацвалюты снижает экспортные доходы. Аномальным Разуваев считает курс в 80 рублей за доллар — и уверен, что летом мы увидим "сотку". Возможно, даже немного выше.

Центробанк, по его словам, готовится к новому циклу — ставку начнут снижать уже на ближайшем заседании. К концу года она может достичь 16%, а к лету 2025-го — 12%.

Ослабление рубля будет частично компенсировано валютной выручкой от дивидендов экспортеров — таких как "Газпром" и "Роснефть". Это поможет стабилизировать курс.

Разуваев советует россиянам не откладывать покупку валюты и импортных товаров. Особенно заграничных туров — они могут вскоре подорожать.

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