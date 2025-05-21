Секретный враг прячется в домах: кошки становятся мостом для смертельно опасной эпидемии

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Вирус птичьего гриппа H5N1, который массово заражает кошек в Европе и США, может стать причиной катастрофической эпидемии.

Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Известиям". Он подчеркнул: вирус уже способен передаваться от животного к животному, и при одной-двух мутациях — начнёт передаваться от человека к человеку. Летальность — от 50 до 70 процентов.

Гинцбург предлагает срочно разработать прототип вакцины, чтобы в случае угрозы обеспечить страну препаратами за 3-4 недели. Сейчас такой работы в центре нет, и госпрограммы тоже.

По данным европейских экспертов, только за первые три месяца 2025 года вирус H5N1 поразил больше животных, чем за весь предыдущий год. Случаи зафиксированы в Бельгии, Исландии, Норвегии и США.

Учёные предупреждают: кошки, заражающиеся через инфицированную птицу или яйца, могут стать источником новых, опасных для человека штаммов.

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