Топ-3 самых опасных стран для россиян — не те, что вы подумали

Египет, Турция и Таиланд названы самыми опасными странами для российских туристов.
Об этом сообщает издание "Аргументы и Факты". Причина — частые страховые обращения. Россияне жалуются на болезни и травмы, особенно во время экстремального отдыха. То же самое отмечают и в Непале — там сказываются условия горной местности.
Ранее в опросах самой опасной страной путешественники назвали Израиль. В списке также Иран, Мексика, США и Индия.
Эксперты напоминают: полис и осторожность — лучшее сопровождение в поездке.
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