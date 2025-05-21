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Топ-3 самых опасных стран для россиян — не те, что вы подумали

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Правда ТВ

Египет, Турция и Таиланд названы самыми опасными странами для российских туристов.

Об этом сообщает издание "Аргументы и Факты". Причина — частые страховые обращения. Россияне жалуются на болезни и травмы, особенно во время экстремального отдыха. То же самое отмечают и в Непале — там сказываются условия горной местности.

Ранее в опросах самой опасной страной путешественники назвали Израиль. В списке также Иран, Мексика, США и Индия.

Эксперты напоминают: полис и осторожность — лучшее сопровождение в поездке.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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