Трамп изменил позицию после звонка Путину — NYT о скрытом повороте

0:38 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент России Владимир Путин, проведя телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, одержал дипломатическую победу, пишет The New York Times.

Американское издание пишет: несмотря на давление со стороны Украины, Евросоюза и Вашингтона, Путин твёрдо отстоял позицию Москвы по урегулированию конфликта.

После разговора Трамп сменил тон. Он заявил, что приветствует прямые переговоры между Россией и Украиной. А это, по мнению аналитиков, означает отход от его прежних обещаний — быстро завершить конфликт любыми средствами.

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