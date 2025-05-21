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Трамп изменил позицию после звонка Путину — NYT о скрытом повороте

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Правда ТВ

 Президент России Владимир Путин, проведя телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, одержал дипломатическую победу, пишет The New York Times.

Американское издание пишет: несмотря на давление со стороны Украины, Евросоюза и Вашингтона, Путин твёрдо отстоял позицию Москвы по урегулированию конфликта.

После разговора Трамп сменил тон. Он заявил, что приветствует прямые переговоры между Россией и Украиной. А это, по мнению аналитиков, означает отход от его прежних обещаний — быстро завершить конфликт любыми средствами.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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