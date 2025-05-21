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Миротворец или стратег? Зачем Трампу украинский конфликт

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Правда ТВ

Президент США Дональд Трамп, возможно, стремится завершить украинский конфликт и войти в историю как миротворец.

Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. Она отметила: по словам самого Трампа, кризис спровоцировал и развязал Джо Байден. А он, Трамп, хочет урегулировать ситуацию.

При этом Захарова подчеркнула: не берётся судить о мотивах Трампа. Но добавила — он действует в интересах американского народа и своей избирательной кампании.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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