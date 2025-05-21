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После дневного сна хуже, чем до него? Вы просто спите неправильно

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Правда ТВ

После дневного сна чувствуете не бодрость, а разбитость? Возможно, вы делаете это неправильно.

Кардиолог и сомнолог Наталия Золотарева объясняет: если вы спите дольше 30 минут, попадаете в фазу глубокого сна. Проснуться в этот момент — значит ощутить вялость, дезориентацию и слабость.

Оптимальное время — с 13:00 до 15:00. Достаточно 20-30 минут. Главное — создать комфорт: тишина, тёмная комната, проветренное помещение. Подойдут маска для сна и беруши.

Есть и хитрость: "кофейный сон". Выпейте чашку кофе и сразу ложитесь. Через 20-30 минут кофеин подействует — и вы проснётесь бодрым.

А вот спать днём после 15:00 не стоит. Это собьёт циркадные ритмы и помешает заснуть ночью.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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