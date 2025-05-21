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Одно давление — и три диагноза: почему гипертония опасна молча

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Правда ТВ

Вы можете чувствовать себя прекрасно — и не знать, что внутри вас работает "тихий убийца". Так называют артериальную гипертензию — повышенное давление.

Симптомов часто нет, пока не случится инфаркт, инсульт или отказ почек.

По данным Минздрава Бразилии, почти 28% населения страдают от гипертонии. Но при правильном подходе болезнь можно контролировать.

Кардиолог Диего Гайа развенчал опасные мифы. Давление не всегда чувствуется. Это не только болезнь пожилых. И если лекарства помогают — бросать их нельзя.

Что помогает? Физическая активность, снижение соли в рационе — не более 5 граммов в день — и нормальный сон. Даже медитация может снизить давление.

И помните: единственный способ узнать свой риск — регулярно измерять давление.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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