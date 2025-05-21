Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

20 недель против Альцгеймера: исследование, которое удивило всех

0:48
Правда ТВ

Может ли изменение образа жизни замедлить или даже обратить болезнь Альцгеймера?

Исследование Гарвардского университета дало неожиданный ответ — да, возможно.

У 50 участников с уже поставленным диагнозом через 20 недель улучшилась память. Они перешли на строгую веганскую диету, каждый день занимались кардио, трижды в неделю — силовые тренировки. К этому добавились витамины и группы поддержки.

Результаты — впечатляющие. У части пациентов когнитивные функции улучшились. Учёные говорят — это только начало.

Авторы признают: выборка мала, и пока рано говорить о чуде. Но сам подход — системный, комплексный — может стать новым направлением в борьбе с деменцией.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.