20 недель против Альцгеймера: исследование, которое удивило всех

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Может ли изменение образа жизни замедлить или даже обратить болезнь Альцгеймера?

Исследование Гарвардского университета дало неожиданный ответ — да, возможно.

У 50 участников с уже поставленным диагнозом через 20 недель улучшилась память. Они перешли на строгую веганскую диету, каждый день занимались кардио, трижды в неделю — силовые тренировки. К этому добавились витамины и группы поддержки.

Результаты — впечатляющие. У части пациентов когнитивные функции улучшились. Учёные говорят — это только начало.

Авторы признают: выборка мала, и пока рано говорить о чуде. Но сам подход — системный, комплексный — может стать новым направлением в борьбе с деменцией.

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