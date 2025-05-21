20 недель против Альцгеймера: исследование, которое удивило всех

Может ли изменение образа жизни замедлить или даже обратить болезнь Альцгеймера?
Исследование Гарвардского университета дало неожиданный ответ — да, возможно.
У 50 участников с уже поставленным диагнозом через 20 недель улучшилась память. Они перешли на строгую веганскую диету, каждый день занимались кардио, трижды в неделю — силовые тренировки. К этому добавились витамины и группы поддержки.
Результаты — впечатляющие. У части пациентов когнитивные функции улучшились. Учёные говорят — это только начало.
Авторы признают: выборка мала, и пока рано говорить о чуде. Но сам подход — системный, комплексный — может стать новым направлением в борьбе с деменцией.
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