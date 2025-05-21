Очищение, рвота и лекарства будущего: что умеет амазонская камбо

В амазонских джунглях десятилетиями ведутся исследования — и одно из самых необычных связано с лягушкой Phyllomedusa bicolor, или камбо.

Это земноводное используют в ритуалах коренных племён. Его фиксируют, вызывая стресс, и собирают кожный секрет. Затем вещество наносят на обожжённую кожу — вызывая жар, рвоту и очищение. Лягушку при этом отпускают.

Но исследователи пошли дальше. Они обнаружили в секрете пептиды с ᴅ-аминокислотами — редкое явление в природе. Один из них, дерморфин, в десятки раз мощнее морфина и обладает сильным обезболивающим эффектом.

Секрет камбо теперь рассматривают как источник новых лекарств от инфекций, сердечно-сосудистых болезней и депрессии.

Так древний ритуал стал предметом большого научного интереса.

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