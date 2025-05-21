Айсберг размером с город: дно Северного моря хранит ледниковые шрамы

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На дне Северного моря учёные нашли гигантские следы древнего ледника. Им около 18 тысяч лет.

Их обнаружила группа британских исследователей. Они анализировали данные сейсморазведки — те, что раньше использовались для поиска нефти.

Следы — это глубокие канавы, шириной до 10 километров. По ним прошёл айсберг колоссальных размеров. Он медленно двигался по морскому дну, а затем начал разрушаться. Сначала след был прямым, потом стал изогнутым и узким.

Учёные из Британской антарктической службы считают: это напоминает процессы в современной Антарктиде. Подобное уже происходило с ледником A68a. А в 2002 году — с шельфом Ларсена.

Исследование опубликовано в Nature Communications. Оно не только об истории климата, но и о будущем. Ведь если Антарктида начнёт таять по такому же сценарию, уровень моря резко поднимется.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.