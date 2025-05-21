Айсберг размером с город: дно Северного моря хранит ледниковые шрамы

На дне Северного моря учёные нашли гигантские следы древнего ледника. Им около 18 тысяч лет.
Их обнаружила группа британских исследователей. Они анализировали данные сейсморазведки — те, что раньше использовались для поиска нефти.
Следы — это глубокие канавы, шириной до 10 километров. По ним прошёл айсберг колоссальных размеров. Он медленно двигался по морскому дну, а затем начал разрушаться. Сначала след был прямым, потом стал изогнутым и узким.
Учёные из Британской антарктической службы считают: это напоминает процессы в современной Антарктиде. Подобное уже происходило с ледником A68a. А в 2002 году — с шельфом Ларсена.
Исследование опубликовано в Nature Communications. Оно не только об истории климата, но и о будущем. Ведь если Антарктида начнёт таять по такому же сценарию, уровень моря резко поднимется.
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