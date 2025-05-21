На Марсе засияло небо: учёные фиксируют редкое полярное явление

На Марсе может разыграться редкое зрелище — глобальное полярное сияние.

Причина — мощная солнечная вспышка класса Х2.7, произошедшая 14 мая. Это самая сильная вспышка за 2024 год. После неё Солнце выбросило корональное облако, которое, по расчётам, достигло атмосферы Марса 18 мая.

Интересно, что марсоход "Персеверанс" уже зафиксировал зелёное сияние. Это сделали камеры SuperCam и Mastcam-Z. Они уловили вспышку света через три дня после предыдущего выброса.

На Марсе нет глобального магнитного поля, как на Земле. Поэтому сияния охватывают всю атмосферу, а не только полюса. До недавнего времени их наблюдали лишь в ультрафиолете, но теперь они видны и в обычном свете.

Подобные явления особенно вероятны в период солнечного максимума. И хотя пик активности ожидается в октябре, эффект уже виден. Это открытие важно для науки — и для будущих астронавтов, которые смогут видеть сияние своими глазами.