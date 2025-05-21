Луна оказалась не такой, как думали: её ближняя сторона — особенная

Луна оказалась внутри не такой, как снаружи. Учёные НАСА обнаружили — ближняя сторона спутника теплее и покрыта древними потоками лавы.

Эта сторона — та, что постоянно смотрит на Землю. Она также оказалась более наклонённой, чем обратная. Об этом сообщил Райан Парк, руководитель исследования.

Команда потратила десять лет на проверку данных. Их собрала миссия GRAIL ещё в 2011–2012 годах. Аппараты составили карту гравитации Луны — и показали внутреннюю асимметрию.

Это открытие помогает лучше понять не только Луну, но и другие небесные тела — от Юпитера до астероидов. В будущем те же методы могут использовать для изучения строения планет Солнечной системы.

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