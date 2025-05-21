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ИИ наступает: профессии, которые он не сможет заменить

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Правда ТВ

Искусственный интеллект может заменить миллионы рабочих мест в ближайшие десятилетия.

По данным McKinsey, к 2030 году в США автоматизируют до 30% профессий. А около 60% рабочих процессов изменятся под влиянием ИИ. Об этом пишет Forbes.

Речь прежде всего идёт о юристах, администраторах, финансистах. Эти профессии уже сейчас активно цифровизируются.

Но есть те, кому пока нечего бояться. Это врачи, учителя, няни, соцработники. А ещё - столяры, каменщики и механики. Их работа требует доверия, рук и сердца. Роботы пока на такое не способны.

Эксперты считают, что такие профессии с эмпатией и физическим трудом надолго останутся в руках человека.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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