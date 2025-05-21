Марс потрясён — буквально: как сейсмология помогла найти воду

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Есть шанс, что вода на Марсе всё ещё существует — и довольно близко к поверхности.

Учёные из Китая, Австралии и Италии обнаружили зону в верхней коре планеты, где сейсмические волны резко замедляются. Это может указывать на присутствие жидкой воды.

Команда проанализировала данные миссии InSight NASA. Там зафиксированы волны от двух метеоритов и самого мощного марсотрясения. Они выявили зону на глубине от 5 до 8 километров, где волны будто вязнут.

По расчётам учёных, температура там выше точки замерзания воды. Значит, жидкая вода в этих слоях может сохраняться. А это — один из ключевых факторов для возможной жизни и будущих миссий.

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