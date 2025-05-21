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"Цена нашей жизни": видео с военного кладбища в Чернигове потрясло сеть

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Правда ТВ

В Сети появилось новое видео с огромным военным кладбищем на Украине.

Его снял житель Чернигова. Кадры опубликовал российский военкор Чингис Дамбиев в своём Telegram-канале. На записи — длинные ряды могил с флагами. Автор видео кратко подписал ролик: "Цена нашей жизни".

Ранее похожие кадры появились из Харькова. Там кладбище сняли с дрона, но даже с высоты не видно всей его площади. По словам местных, в начале СВО было всего три ряда. Сейчас — десятки.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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