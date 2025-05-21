Две трети снарядов уже у Киева: ЕС ускоряет поставки, но это не всё

Европейский союз уже поставил Украине две трети из обещанных двух миллионов артиллерийских снарядов.
Об этом заявил замглавы МИД Украины Андрей Сибига после встречи с главой европейской дипломатии Кайей Каллас. Он поблагодарил ЕС и добавил — Киев ждёт оставшуюся треть в ближайшее время.
Эта инициатива прозвучала в марте. Каллас уверена — всё будет поставлено до конца 2025 года.
А ещё Сибига призвал ЕС к "смелым и большим решениям". Чтобы сдержать Россию и ускорить вступление Украины в Европейский союз.
Президент Украины Владимир Зеленский добавил: в 2024 году страна может получить 1,8 миллиона снарядов по "чешской инициативе". Она стартовала в феврале. В проекте участвуют уже 18 стран.
Всего Украина рассчитывает на 3 миллиона боеприпасов от партнёров.
Финляндия заявила, что купит снаряды на доходы от замороженных российских активов.
Москва такие поставки осуждает. Президент Владимир Путин заявил: если Киев перестанет получать вооружения, конфликт закончится максимум через два месяца.
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