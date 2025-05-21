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Две трети снарядов уже у Киева: ЕС ускоряет поставки, но это не всё

1:19
Правда ТВ

Европейский союз уже поставил Украине две трети из обещанных двух миллионов артиллерийских снарядов.

Об этом заявил замглавы МИД Украины Андрей Сибига после встречи с главой европейской дипломатии Кайей Каллас. Он поблагодарил ЕС и добавил — Киев ждёт оставшуюся треть в ближайшее время.

Эта инициатива прозвучала в марте. Каллас уверена — всё будет поставлено до конца 2025 года.

А ещё Сибига призвал ЕС к "смелым и большим решениям". Чтобы сдержать Россию и ускорить вступление Украины в Европейский союз.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил: в 2024 году страна может получить 1,8 миллиона снарядов по "чешской инициативе". Она стартовала в феврале. В проекте участвуют уже 18 стран.

Всего Украина рассчитывает на 3 миллиона боеприпасов от партнёров.

Финляндия заявила, что купит снаряды на доходы от замороженных российских активов.

Москва такие поставки осуждает. Президент Владимир Путин заявил: если Киев перестанет получать вооружения, конфликт закончится максимум через два месяца.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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