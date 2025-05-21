Две трети снарядов уже у Киева: ЕС ускоряет поставки, но это не всё

1:19 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Европейский союз уже поставил Украине две трети из обещанных двух миллионов артиллерийских снарядов.

Об этом заявил замглавы МИД Украины Андрей Сибига после встречи с главой европейской дипломатии Кайей Каллас. Он поблагодарил ЕС и добавил — Киев ждёт оставшуюся треть в ближайшее время.

Эта инициатива прозвучала в марте. Каллас уверена — всё будет поставлено до конца 2025 года.

А ещё Сибига призвал ЕС к "смелым и большим решениям". Чтобы сдержать Россию и ускорить вступление Украины в Европейский союз.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил: в 2024 году страна может получить 1,8 миллиона снарядов по "чешской инициативе". Она стартовала в феврале. В проекте участвуют уже 18 стран.

Всего Украина рассчитывает на 3 миллиона боеприпасов от партнёров.

Финляндия заявила, что купит снаряды на доходы от замороженных российских активов.

Москва такие поставки осуждает. Президент Владимир Путин заявил: если Киев перестанет получать вооружения, конфликт закончится максимум через два месяца.

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