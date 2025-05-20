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Блогерша Лерчек под домашним арестом: как она проводит свои дни в Истре

Правда ТВ

Папарацци засняли будни блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), которая уже год находится под домашним арестом в подмосковной Истре.

Как сообщает Super.ru, обвиняемая в уклонении от налогов, интернет-коуч, вопреки ожиданиям, не теряет оптимизма: на кадрах она играет с детьми, смеётся и даже выполняет акробатические элементы вроде "колеса".

Напомним, уголовное дело против Лерчек и её экс-супруга Артёма Чекалина возбудили в марте 2023 года. С октября 2024-го блогерша содержится под стражей в коттедже, но её образ жизни больше напоминает отпуск.

Известно, что бывшим супругам запрещено пользоваться телефонами и выходить в интернет.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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