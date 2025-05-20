Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Двусмысленный комплимент и фото наедине: Ленина рассказала о стычке с Перминовой в Каннах

0:56
Правда ТВ

Писательница Лена Ленина в соцсетях раскрыла подробности неожиданного конфликта с моделью Леной Перминовой на Каннском кинофестивале.

Знаменитости пересеклись у входа в отель Carlton, где Перминова, известная сдержанным стилем, сделала Лениной двусмысленный комплимент: "А вот у Вас всё красивое! Кроме причёски".

Автор, чьи экстравагантные образы часто критикуют за вычурность, парировала, переведя внимание на спутника модели — 29-летнего манекенщика Тараса Романова.

"Самое красивое у вас — это он!" — заявила Ленина, "съедая глазами" возлюбленного Перминовой.

Неловкость усилилась, когда писательница попросила сфотографироваться с Тарасом наедине, но получила отказ. Модель, судя по всему, не оценила юмора: пара покинула место событий, оставив Ленину без желанного кадра.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.