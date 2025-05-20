Двусмысленный комплимент и фото наедине: Ленина рассказала о стычке с Перминовой в Каннах

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Писательница Лена Ленина в соцсетях раскрыла подробности неожиданного конфликта с моделью Леной Перминовой на Каннском кинофестивале.

Знаменитости пересеклись у входа в отель Carlton, где Перминова, известная сдержанным стилем, сделала Лениной двусмысленный комплимент: "А вот у Вас всё красивое! Кроме причёски".

Автор, чьи экстравагантные образы часто критикуют за вычурность, парировала, переведя внимание на спутника модели — 29-летнего манекенщика Тараса Романова.

"Самое красивое у вас — это он!" — заявила Ленина, "съедая глазами" возлюбленного Перминовой.

Неловкость усилилась, когда писательница попросила сфотографироваться с Тарасом наедине, но получила отказ. Модель, судя по всему, не оценила юмора: пара покинула место событий, оставив Ленину без желанного кадра.

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