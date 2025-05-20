Ты им не друг — просто вежливость: россиянка раскрыла неприятную правду об англичанах

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

История любви, эмиграции и культурного шока. Супруги Екатерина и Патрик, познакомившиеся в Имперском колледже Лондона, остались в Великобритании, построили семью, завели цветочную ферму и открыли бизнес.

В интервью "Ленте.ру" они рассказали, как адаптировались к британской культуре. Патрик отмечает: у англичан нет комплексов, они шутят жёстко, порой даже грубо. Чтобы тебя уважали, нужно уметь отшучиваться — иначе ты просто проигрываешь в общении.

Екатерина добавила: несмотря на внешнюю приветливость, британцы не спешат сближаться. "Со временем ты понимаешь, что они тебе не друзья. Просто вежливые", — говорит она.

При этом пара подчёркивает: несмотря на трудности с установлением настоящей близости, жизнь в Британии дала им возможность реализовать себя и создать новое будущее.

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