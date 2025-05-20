Прохор Шаляпин защитил Петросяна и Лепса: женщинам нужны обеспеченные мужчины

Прохор Шаляпин в эфире "Шоу Воли" певец неожиданно встал на защиту звёздных пар с большой разницей в возрасте.
Обсуждая брак 79-летнего Евгения Петросяна и 35-летней Татьяны Брухуновой, Шаляпин заявил, что именно так выглядит идеальный союз.
"У них здоровые дети, имущество, стабильность. Женщина имеет право родить ребёнка от солидного мужчины", — подчеркнул он.
Артист, чей собственный брак с 57-летней Ларисой Копенкиной в 30 лет также вызывал споры, уверен: возраст в отношениях — условность.
Он привёл в пример Григория Лепса, который встречается с 19-летней Авророй Кибой: "Видно, что девушка счастлива. Глаза горят — разве это не главное?".
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