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Прохор Шаляпин защитил Петросяна и Лепса: женщинам нужны обеспеченные мужчины

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Правда ТВ

Прохор Шаляпин в эфире "Шоу Воли" певец неожиданно встал на защиту звёздных пар с большой разницей в возрасте.

Обсуждая брак 79-летнего Евгения Петросяна и 35-летней Татьяны Брухуновой, Шаляпин заявил, что именно так выглядит идеальный союз.

"У них здоровые дети, имущество, стабильность. Женщина имеет право родить ребёнка от солидного мужчины", — подчеркнул он.

Артист, чей собственный брак с 57-летней Ларисой Копенкиной в 30 лет также вызывал споры, уверен: возраст в отношениях — условность.

Он привёл в пример Григория Лепса, который встречается с 19-летней Авророй Кибой: "Видно, что девушка счастлива. Глаза горят — разве это не главное?".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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