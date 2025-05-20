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Европа готовит новый удар: Писториус требует усилить санкции против России

1:01
Правда ТВ

Европа снова говорит о санкциях. Министр обороны Германии Борис Писториус призвал усилить давление на Россию, обвинив Москву в том, что она якобы затягивает конфликт на Украине.

В интервью агентству Reuters глава немецкого Минобороны отметил: Россия, по его мнению, не заинтересована в установлении мира и "тянет время" в переговорах с США. В связи с этим Писториус предложил ужесточить санкции, особенно в отношении российских энергоносителей.

Ранее пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус подтвердил, что страны ЕС уже договорились об усилении ограничений — особенно после состоявшегося телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Тем временем сам российский президент заявил, что Москва готова к диалогу и настроена на мирное урегулирование. Путин подчеркнул: Россия продолжит взаимодействие с Киевом в интересах окончания конфликта.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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