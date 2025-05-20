Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Носите узкие джинсы? Вот к чему это может привести — врачи бьют тревогу

1:04
Правда ТВ

20 мая отмечают День рождения джинсов. Но если вы предпочитаете узкие модели — задумайтесь. Уролог-андролог Андрей Смерницкий в интервью Life. ru рассказал, почему модная одежда может обернуться медицинскими проблемами.

Самая частая жалоба — онемение и жжение в ногах. Узкие джинсы сдавливают бедренный нерв и сосуды, нарушая кровоснабжение. Также может страдать осанка, появляются боли в спине и крестце.

Для женщин узкая одежда снижает вентиляцию в области малого таза, провоцирует рост бактерий и может привести к циститу и вагиниту. У мужчин — нарушается температурный режим яичек, что в перспективе снижает фертильность.

Даже пищеварение может дать сбой — если одежда слишком давит.

Совет от врача: если уж носите джинсы, пусть они будут из натуральных тканей и не слишком узкие. А при боли или дискомфорте — лучше сменить гардероб.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.