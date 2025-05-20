Носите узкие джинсы? Вот к чему это может привести — врачи бьют тревогу

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

20 мая отмечают День рождения джинсов. Но если вы предпочитаете узкие модели — задумайтесь. Уролог-андролог Андрей Смерницкий в интервью Life. ru рассказал, почему модная одежда может обернуться медицинскими проблемами.

Самая частая жалоба — онемение и жжение в ногах. Узкие джинсы сдавливают бедренный нерв и сосуды, нарушая кровоснабжение. Также может страдать осанка, появляются боли в спине и крестце.

Для женщин узкая одежда снижает вентиляцию в области малого таза, провоцирует рост бактерий и может привести к циститу и вагиниту. У мужчин — нарушается температурный режим яичек, что в перспективе снижает фертильность.

Даже пищеварение может дать сбой — если одежда слишком давит.

Совет от врача: если уж носите джинсы, пусть они будут из натуральных тканей и не слишком узкие. А при боли или дискомфорте — лучше сменить гардероб.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.