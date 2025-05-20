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Третий ребёнок и новая измена: как Тимати повторяет сценарий с Решетовой и Шишковой

1:04
Правда ТВ

41-летний Тимати, готовящийся стать отцом в третий раз, оказался в эпицентре нового скандала.

По данным телеграм-канала Admin. Anshlak, рэпер был замечен в московском стрип-клубе "Нуар" в компании эскортницы.

"Тимати уже начал изменять Вальке. Вчера снимали комнату с девушкой", — цитирует источник анонимный паблик.

Информация вызвала волну иронии в соцсетях. Подписчики напомнили, что предыдущие отношения артиста с Алёной Шишковой и Анастасией Решетовой закончились вскоре после рождения детей.

"Стабильность — его конёк: интерес угасает, как только появляется животик", "Валентина, держись! Тебя ждёт заслуженный выход в тираж", — пишут пользователи.

Валентина Иванова, находящаяся на позднем сроке беременности, пока не прокомментировала слухи. У рэпера двое детей: 10-летняя Алиса от Шишковой и 6-летний Ратмир от Решетовой — обе пары распались вскоре после родов.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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