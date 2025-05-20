Екатерина Шаврина не попрощалась с сыном: тюремная трагедия и боль матери в шоу Малахова

1:15 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Трагическая гибель Григория Шаврина, сына народной артистки Екатерины Шавриной, стала центральной темой нового выпуска шоу Андрея Малахова.

Мужчина, отбывавший срок за распространение наркотиков во Владимирской области, скончался в стенах колонии за несколько дней до своего 62-летия.

Как выяснилось в эфире, Шаврина не смогла проститься с сыном на официальных похоронах из-за тяжёлого состояния здоровья. Прощание прошло в узком кругу — присутствовала лишь дочь Григория.

Сама артистка провела несколько часов у гроба сына ночью, когда церемония уже завершилась.

"Это огромная боль для неё. Но это урок всем родителям: дети требуют внимания, особенно в подростковом возрасте", — заявил бывший муж Шавриной, напомнив, что из-за гастролей сын часто оставался без присмотра.

Григорий Шаврин боролся с наркозависимостью с молодости. В 2024 году его приговорили к 4,5 годам лишения свободы — это была уже не первая судимость. Несмотря на попытки близких помочь ему реабилитироваться, трагедии избежать не удалось.

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