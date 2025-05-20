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Екатерина Шаврина не попрощалась с сыном: тюремная трагедия и боль матери в шоу Малахова

1:15
Правда ТВ

Трагическая гибель Григория Шаврина, сына народной артистки Екатерины Шавриной, стала центральной темой нового выпуска шоу Андрея Малахова.

Мужчина, отбывавший срок за распространение наркотиков во Владимирской области, скончался в стенах колонии за несколько дней до своего 62-летия.

Как выяснилось в эфире, Шаврина не смогла проститься с сыном на официальных похоронах из-за тяжёлого состояния здоровья. Прощание прошло в узком кругу — присутствовала лишь дочь Григория.

Сама артистка провела несколько часов у гроба сына ночью, когда церемония уже завершилась.

"Это огромная боль для неё. Но это урок всем родителям: дети требуют внимания, особенно в подростковом возрасте", — заявил бывший муж Шавриной, напомнив, что из-за гастролей сын часто оставался без присмотра.

Григорий Шаврин боролся с наркозависимостью с молодости. В 2024 году его приговорили к 4,5 годам лишения свободы — это была уже не первая судимость. Несмотря на попытки близких помочь ему реабилитироваться, трагедии избежать не удалось.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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