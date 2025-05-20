Секреты финансирования: как Прохор Шаляпин живет на широкую ногу без труда

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Прохор Шаляпин, ставший символом гедонизма в соцсетях, наконец рассказал, откуда берутся средства на его беззаботную жизнь.

В эфире "Шоу Воли" певец заявил, что не создан для труда.

"Мир полон добрых людей, а деньги иногда падают с неба", — отметил он.

Поклонники долго гадали, как артист финансирует яхты, курорты и даже покупку квартиры за 10 млн рублей для матери — теперь загадка раскрыта.

Шаляпин, чей блог пестрит кадрами с пляжей Дубая и Альп, называет себя апологетом философии удовольствия. "Работать, чтобы жить? Нет, я живу, чтобы наслаждаться", — бросает он в камеру.

Основными источниками дохода певец назвал рекламные контракты и щедрость окружения. Недавняя сделка с брендом помогла ему приобрести столичные апартаменты для семьи, а спонсорские туры — колесить по миру.

"Если мне захочется улететь на Бали завтра — я сделаю это. Иначе сойду с ума", — признался Шаляпин Павлу Воле. При этом артист подчеркнул, что никогда не будет "пахать" ради денег.

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