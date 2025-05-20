Кофе может оставить без денег — россиян предупредили о потере до половины сбережений

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Кофе теперь на бирже. С 20 мая Московская биржа запускает фьючерсы на кофе сорта арабика. Но эксперты уже предупреждают: для большинства инвесторов это может быть рискованной затеей.

По словам Кирилла Селезнева из "Гарда Капитала", вложения в кофе — это спекулятивный инструмент. Цена зависит от погоды в Бразилии, Вьетнаме, Колумбии и других странах-производителях. Она может резко взлететь — и так же резко обвалиться.

Селезнев поясняет: кто-то может заработать до 150% на коротком ралли, но те, кто войдёт на пике, рискуют потерять до половины вложений — и даже больше.

Новый контракт на бирже обозначен кодом COFFEE. Один лот — 10 фунтов, это около 3 тысяч рублей. Расчеты по контрактам будут проходить пять раз в год.

И хотя всё это звучит заманчиво, специалисты советуют: для большинства россиян кофе должно оставаться напитком, а не инструментом для инвестиций.

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