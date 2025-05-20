Развод и новые страсти: как Мария Погребняк реагирует на жизнь бывшего мужа после расставания?

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Блогерша Мария Погребняк стала героиней горячих обсуждений после откровений в шоу "Сплетница".

Поводом стал рассказ Регины Рахимовой о том, как 41-летний экс-футболист Павел Погребняк, бывший супруг Марии, появился на публике с 49-летней незнакомкой.

"Увидела его с двумя дамами в возрасте — явно не деловое свидание!" — заявила Регина.

Мария, услышав новость, не скрыла удивления: "Значит, Павел любит постарше? Интересный поворот!". Несмотря на ироничный тон, звезда подчеркнула, что сохраняет дружеские отношения с экс-мужем ради общих детей.

После расставания пара избегает конфликтов: дети живут с матерью, а сама Погребняк уже успела создать новую семью и родить сына Владимира.

Сам Павел Погребняк предпочитает не афишировать личную жизнь после развода.

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