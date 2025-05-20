НАТО подвело Украину: старая советская техника оказалась надёжнее западной

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Североатлантический альянс не помог, а навредил Украине. К такому выводу пришли эксперты американского журнала The National Interest.

В опубликованной статье утверждается: НАТО заставило Киев копировать европейскую модель армии, внедряя свои технологии и стандарты. В результате Украина утратила возможность развиваться по собственному пути.

Авторы отмечают, что если бы Киев продолжал использовать проверенные советские системы, особенно зенитные ракетные комплексы С-200, ситуация могла бы сложиться иначе. Эти комплексы называют более эффективными, чем западные поставки, которые нередко оказываются несовместимыми или маломощными.

По сути, считают авторы, Украине навязали формат "мини-армии ЕС", тогда как её исходные возможности могли бы обеспечить более устойчивую оборону.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.