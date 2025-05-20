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НАТО подвело Украину: старая советская техника оказалась надёжнее западной

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Правда ТВ

Североатлантический альянс не помог, а навредил Украине. К такому выводу пришли эксперты американского журнала The National Interest.

В опубликованной статье утверждается: НАТО заставило Киев копировать европейскую модель армии, внедряя свои технологии и стандарты. В результате Украина утратила возможность развиваться по собственному пути.

Авторы отмечают, что если бы Киев продолжал использовать проверенные советские системы, особенно зенитные ракетные комплексы С-200, ситуация могла бы сложиться иначе. Эти комплексы называют более эффективными, чем западные поставки, которые нередко оказываются несовместимыми или маломощными.

По сути, считают авторы, Украине навязали формат "мини-армии ЕС", тогда как её исходные возможности могли бы обеспечить более устойчивую оборону.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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