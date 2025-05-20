Паспорта в клочья и крики о бегстве: Румынию потрясла победа Никушора Дана

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Румынию охватила волна недовольства после второго тура президентских выборов. Победу с 53,6% голосов одержал мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат с проевропейской повесткой. Однако реакция части граждан оказалась бурной.

Как сообщает телеканал RT, в соцсетях появляются видео, где люди публично уничтожают свои паспорта, призывают к революции и заявляют о намерении эмигрировать. Некоторые открыто просят политическое убежище — в том числе в России.

Побеждённый кандидат Джордже Симион, лидер националистического "Альянса за объединение румын", получил 46,4%. В первом туре он лидировал, а Дан имел всего 20% голосов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал выборы в Румынии "по меньшей мере странными". Он отметил, что в отсутствии сильного фаворита "победил тот, кто победил".

Румыния — в политической турбулентности, а часть её граждан — на чемоданах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.