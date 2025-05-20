Паспорта в клочья и крики о бегстве: Румынию потрясла победа Никушора Дана

Румынию охватила волна недовольства после второго тура президентских выборов. Победу с 53,6% голосов одержал мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат с проевропейской повесткой. Однако реакция части граждан оказалась бурной.
Как сообщает телеканал RT, в соцсетях появляются видео, где люди публично уничтожают свои паспорта, призывают к революции и заявляют о намерении эмигрировать. Некоторые открыто просят политическое убежище — в том числе в России.
Побеждённый кандидат Джордже Симион, лидер националистического "Альянса за объединение румын", получил 46,4%. В первом туре он лидировал, а Дан имел всего 20% голосов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал выборы в Румынии "по меньшей мере странными". Он отметил, что в отсутствии сильного фаворита "победил тот, кто победил".
Румыния — в политической турбулентности, а часть её граждан — на чемоданах.
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