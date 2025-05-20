Чудеса случаются: фанаты Аллы Пугачёвой рассказали о встрече с певицей на Кипре

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Поклонники Аллы Пугачёвой поделились в соцсетях совместным снимком с легендой российской эстрады, запечатлевшим певицу якобы без фильтров.

Фото, сделанное на набережной Лимасола, запечатлело 76-летнюю певицу в джинсовой рубашке, кепке и с лучезарной улыбкой.

"Чудеса случаются! Главное — верить и не стесняться подойти", — подписали восторженные фанаты кадр, назвав встречу "подарком судьбы".

Пугачёва, переехавшая на Кипр в 2022 году с мужем Максимом Галкиным* и детьми, ведёт относительно закрытый образ жизни. Однако в апреле артистка ненадолго вернулась в свет, отметив день рождения в ярком красном мини-платье.

А недавно остров посетила её дочь Кристина Орбакайте, давшая сольный концерт в рамках гастрольного тура.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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